الأمن العام.. لا معاملات للمواطنين خلال الاقفال بإستثناء جوازات السفر

في إطار الإجراءات الإستثنائية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الإقفال العام، تُعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستوقف إستقبال كافة معاملات المواطنين بإستثناء معاملات جوازات السفر في الدوائر الإقليمية والمراكز التابعة لها وفي دائرة العلاقات العامة طيلة هذه الفترة إعتباراً من تاريخ 7/01/2021، فيما يوقف كلياً إستقبال معاملات المواطنين في أمانة السر العامة.