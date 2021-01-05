تعميم حول آلية العمل في وزارة العدل وعمل دوائر الكتاب العدل خلال الإقفال

صدر عن المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى شفيق جدايل تعميم حول عمل دوائر الكتاب العدل جاء فيه:

"في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، وتعزيزاً لسبل الحماية والوقاية للكتاب العدل والموظفين العاملين في دوائرهم وللمواطنين في آن، تقفل دوائر الكتاب العدل كافة في جميع المناطق اللبنانية من تاريخ 7/1/2021 ولغاية صباح 1/2/2021 على أن يوضع رقم الهاتف العائد للكاتب العدل على مدخل دائرته لإجراء المعاملات الملحّة والضرورية عند الإقتضاء".

كما أصدرت القاضية جدايل تعميماً حمل الرقم 13 حول آلية العمل في وزارة العدل خلال الإقفال ورد فيه:" نظراً للظروف الراهنة، وفي ضوء الكتاب رقم 3/ م.ص الصادر بتاريخ 5/1/2021 عن الأمين العام لمجلس الوزراء، يُتابع العمل في وزارة العدل اعتباراً من 7/1/2021 ولغاية صباح 1/2/2021 بنسبة 25% على أن يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الوزارة تنظيم العمل في وحدته على الأساس المتقدم.

على جميع الموظفين التقيد بإجراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا بما في ذلك الحرص على غسل اليدين والتباعد الإجتماعي ووضع الكمامات."