محامو بيروت اعتصموا رفضا للتعرض لزميلهم جيمي حدشيتي

نفذ محامو بيروت اعتصاما اليوم داخل قصر العدل في بيروت مرتدين "ثوب المحاماة"، وذلك التزاما بقرار مجلس النقابة في بيروت الرافض للإعتداء الذي تعرض له زميلهم المحامي جيمي حدشيتي من قبل القوى الأمنية.

