طليس: قرار الاقفال لم يفصل في الاستثناءات جميع فئات مركبات الاجرة

أصدر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس البيان الاتي: "اطلعنا على قرار اللجنة الوزارية المتعلق بالاقفال العام، اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل. إلا ان الذي لم يكن واضحا في مضمون الاجراءات، ما يتعلق بقطاع النقل البري، حيث لم يفصل القرار في فقرة الاستثناءات جميع فئات مركبات الاجرة. فعلى سبيل المثال، ماذا عن الفانات والاوتوبيسات والشاحنات الصغيرة... أفيدونا أفادكم الله".