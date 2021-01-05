مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا جزين ليومين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان قطع المياه كليا عن مشروع ري صيدا - جزين، ابتداء من ظهر اليوم ولمدة يومين، بسبب الأشغال الضرورية التي يتم تنفيذها لإستكمال صيانة (Vanne secteur) سكر تعيير المياه لقناة منسوب الـ 600 الذي يغذي كامل مشروع ري صيدا - جزين والواقع في أسفل بركة أنان".