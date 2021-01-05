إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان..

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء:

سجل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار "86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و121 حالة شفاء. وتوزعت الاصابات الجديدة على بلدات: القبيات 11، تلعباس الغربي 6، رحبة 6، حلبا 5، عكار العتيقة 4، عندقت 3، برقايل 3، القريات 3، بقرزلا 3، الزواريب 2، الريحانية 2، منيارة 2، الكويخات 2، بزال 2، الشيخ محمد 2، فنيدق 2، عيدمون 2. واصابة واحدة في بلدات: تلبيرة، بيت ايوب، عدبل، قبعيت، ديردلوم، النفيسة، الحيصا، حكر الشيخطابا، العبودية، مشمش، ببنين، وادي خالد، كوشا، هيتلا، الشيخ عياش، القليعات، جبرايل، شربيلا، الجديدة، شدرة، مزرعة بلدة، عمار البيكات، الشيخ طابا، مشحا، حبشيت، الدغلة".



وأشار الى أن "إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة بلغ 4988، الحالات الايجابية 924 قيد المعالجة الان، حالات الحجر المنزلي 1041 قيد المراقبة والمتابعة. كما ان حالات الشفاء المسجلة منذ منتصف آذار الماضي بلغت 3986، اما حالات الوفاة فاستقر عددها على 78".

من جهتها، أ علنت خلية الازمة في قضاء بنت جبيل في تقريرها اليومي، والتي تضم طبابة القضاء واتحادي بلديات بنت جبيل والقلعة، "تسجيل 24 اصابة جديدة بوباء كورونا في القضاء. وبحسب تقرير طبيب الرصد الوبائي في القضاء الدكتور محمد حسن، وبناء لنتائج فحوص "pcr" في مركزي بنت جبيل وتبنين الحكوميين، توزعت الحالات على القرى والبلدات التالية: تبنين 5 حالات، بنت جبيل 3، شقراء 3، ياطر 2، خربة سلم 2، دبل 2، وحالة واحدة في كل من السلطانية والطيري وعيناتا وبيت ليف وحاريص والجميجمة ورميش".

بدورها، أعلنت خلية الأزمة في بلدية رحبة في بيان، "تسجيل اربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى سبعة وأربعين اصابة".

كما أعلنت بلدية كوسبا - الكورة في بيان، "تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة"، وطلبت من "جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي".

وأعلنت بلدية العدوسية في بيان "ثبوت ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا وهم قيد الحجر المنزلي".

من جهتها، أ علنت خلية الازمة في بلدية كفرحبو - الضنية، في بيان " تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلدة".

كما أعلنت بلدية الشيخ محمد في بيان، "تسجيل حالتين ايجابيتين اليوم بفيروس كورونا، وهما ملتزمتان الحجر وقيد المتابعة، وتمنت على المخالطين "التزام الحجر المنزلي لحين ظهور اعراض قبل اجراء الفحوص اللازمة"، مجددة الدعوة "الى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية".

و أعلنت بلدية الزرارية، في بيان اليوم، "رصد 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ". وطلبت من جميع المخالطين حجر انفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من اجل اجراء فحوص pcr لهم.



كما أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، "تسجيل 124 حالة ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة كالاتي:



علما: 4

ارده: 9

كفرحاتا: 1

مجدليا: 13

مزياره: 19

رشعين: 10

زغرتا: 46

مرياطه: 2

عشاش: 6

كفردلاقوس: 4

كفرفو: 2

بسبعل: 3

كفرصغاب: 1

سبعل: 2

كرمسده: 2



من جهتها، اعلنت خلية الأزمة في بلدية الجية "تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا"، واشارت الى ان "العدد التراكمي للاصابات بلغ 289، وان عدد الحالات الايجابية قيد المتابعة هو 45 وبلغ عدد حالات الشفاء 4".



وشددت البلدية على "ضرورة التقيد بالتدابير والاجراءات الوقائية في مكافحة هذا الوباء، وعدم الإستهتار في التعاطي معه، لأنه وباء خبيث يتربصنا جميعا، وعلينا التغلب عليه، حماية لأهلنا واولادنا واطفالنا وحفاظا على السلامة العامة".

بدلية أنفة اعلنت بدورها، في بيان، تسجيل 9 حالات ايجابية، وانها والجهات المختصة على تواصل معهم لمتابعة إجراءات الحجر". وتمنت على "كل من خالطهم خلال الاسبوع الماضي التواصل مع البلدية على الرقم +961 76 410 177".

وفي عدلون، اعلنت خلية الازمة، في بيان، عن تم رصد حالتي كورونا في البلدة اليوم، ليصيح العدد التراكمي منذ بداية أزمة كورونا 111اصابة، وشفاء 3 حالات الشفاء خلال 24 ساعة وحالة تستدعي دخول المستشفى.

أما في المتن الأعلى، فأعلنت خلية الأزمة التابعة لوكالة داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي، "تسجيل 28 حالة، توزعت على الشكل الآتي: زرعون 8، قبيع 7، القرية 7، حمانا 6، صليما 4، بزبدين 2، العبادية 1، رأس المتن 1، ارصون 1، وقرنايل 1.