لبنان

دياب وافق على طلب وزير الصحة تفويضه توقيع العقد مع شركة "فايزر"

Lebanon 24
05-01-2021 | 16:00
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وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على طلب وزير الصحة حمد حسن تفويضه توقيع العقد مع شركة "فايزر" لتأمين اللقاح الخاص بوباء كورونا، وفقًا للشرط الذي وضعته الشركة والذي يتطلب موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.
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حسان دياب

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