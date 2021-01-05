مجلس القضاء الأعلى: للإحتكام إلى القوانين التي ترعى العمل المؤسساتي

دعا مجلس القضاء الأعلى، في ختام اجتماعه الأسبوعي، بعد استعراضه مجريات ما حصل خلال اليومين الأخيرين وما صدر من بيانات، إلى الإحتكام إلى القوانين التي ترعى العمل المؤسساتي، بعيداً عن كل مزايدة وتعرّض خارج الأطر المشار إليها، بخاصةٍ في ظلّ الظروف الدقيقة والاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وطالما أن هدف الجميع المعلن هو تعزيز دولة القانون ودور السلطة القضائية.