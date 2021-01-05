17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إليكم عدد الاصابات وحالات الشفاء في السجون والنظارات
Lebanon 24
05-01-2021
|
18:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:
1 - وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس كورونا في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى 630 حالة من أصل العدد الإجمالي 631 حالة إيجابية، ولم تعد توجد سوى حالة إيجابية واحدة موجودة في مبنى الموقوفين (ج)، وذلك بعد إجراء 2387 فحصا مخبريا PCR للنزلاء.
2 - في سجن جبيل، توجد حالة إيجابية واحدة.
3 - في نظارة فصيلة القبة، توجد 3 حالات إيجابية.
4 - في نظارة مخفر بيادر العدس توجد حالة إيجابية واحدة.
5 - في نظارات قصر عدل طرابلس ومخفر بعلبك وسجن زحلة لا توجد حالات إيجابية، وكل النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء.
6 - في نظارات وحدة شرطة بيروت لا توجد أي حالة إيجابية.
7 - كذلك بالنسبة إلى نظارات وحدة الشرطة القضائية، فلا توجد حالات إيجابية.
تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة lebisf لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة".
تابع
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء يتخطى الـ 8500.. إليكم تسعيرته المستجدة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتخطى الـ 8500.. إليكم تسعيرته المستجدة
09:07 | 2021-01-05
05/01/2021 09:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بجملة واحدة نصرالله يرد على عون: مصير لبنان ومسيحييه تقرره صواريخنا
Lebanon 24
بجملة واحدة نصرالله يرد على عون: مصير لبنان ومسيحييه تقرره صواريخنا
09:00 | 2021-01-05
05/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت لتحضّر القهوة لضيفيها فتسللا إلى غرفتها
Lebanon 24
دخلت لتحضّر القهوة لضيفيها فتسللا إلى غرفتها
09:54 | 2021-01-05
05/01/2021 09:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور قرار إغلاق البلد.. هذه هي القطاعات المستثناة والتفاصيل كاملة
Lebanon 24
صدور قرار إغلاق البلد.. هذه هي القطاعات المستثناة والتفاصيل كاملة
14:30 | 2021-01-05
05/01/2021 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها الياس الرحباني
Lebanon 24
بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها الياس الرحباني
09:00 | 2021-01-05
05/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:56 | 2021-01-05
"وطاويط التعطيل"...أحمد الحريري يرد على تكتل لبنان القوي...
22:50 | 2021-01-05
اعتداء على طبيب في صيدا
22:17 | 2021-01-05
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
22:14 | 2021-01-05
في فترة الإغلاق... هل سيستمر العمل في مكاتب الضمان الاجتماعي؟
21:48 | 2021-01-05
إعلامية مصابة بكورونا.. سنة ٢٠٢١ مبلشة "positive"
21:40 | 2021-01-05
مقتل شقيقين في الهرمل والفاعل... سارقان مجهولان
فيديو
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
15:00 | 2021-01-05
05/01/2021 23:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
21:00 | 2021-01-04
05/01/2021 23:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)
Lebanon 24
بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)
18:00 | 2021-01-04
05/01/2021 23:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact