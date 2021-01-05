لبنان

إليكم عدد الاصابات وحالات الشفاء في السجون والنظارات

Lebanon 24
05-01-2021 | 18:12
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:
1 - وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس كورونا في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى 630 حالة من أصل العدد الإجمالي 631 حالة إيجابية، ولم تعد توجد سوى حالة إيجابية واحدة موجودة في مبنى الموقوفين (ج)، وذلك بعد إجراء 2387 فحصا مخبريا PCR للنزلاء.

2 - في سجن جبيل، توجد حالة إيجابية واحدة.

3 - في نظارة فصيلة القبة، توجد 3 حالات إيجابية.

4 - في نظارة مخفر بيادر العدس توجد حالة إيجابية واحدة.

5 - في نظارات قصر عدل طرابلس ومخفر بعلبك وسجن زحلة لا توجد حالات إيجابية، وكل النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء.

6 - في نظارات وحدة شرطة بيروت لا توجد أي حالة إيجابية.

7 - كذلك بالنسبة إلى نظارات وحدة الشرطة القضائية، فلا توجد حالات إيجابية.

تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة lebisf لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة".
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