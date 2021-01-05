مسيرة احتجاجية من ساحة النور باتجاه منازل عدد من السياسيين

إنطلقت المسيرة الاحتجاجية المسائية اليومية من ساحة النور باتجاه منازل عدد من السياسيين.



وردد المحتجون هتافات "ضد ممارسات السياسيين"، مطالبين ب"استقالاتهم"، معلنين "الاستمرار في تحركهم خلال فترة الإقفال بسبب الإجراءات الصحية"، داعين المسؤولين إلى "تأمين الحاجات الضروية للفئات الشعبية التي سيزيد الإقفال من تردي أوضاعها الحياتية والمعيشية".