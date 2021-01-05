دياب هنأ الطائفة الارمنية بالميلاد: بهذا العيد يرتفع الرجاء بخلاص لبنان من محنته

هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الطائفة الأرمنية الكريمة بعيد الميلاد، وقال في تهنئته: "في عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية الكريمة، يرتفع الرجاء بخلاص لبنان من محنته والصعوبات والتحديات التي يواجهها. ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير".