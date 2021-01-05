لبنان

دياب هنأ الطائفة الارمنية بالميلاد: بهذا العيد يرتفع الرجاء بخلاص لبنان من محنته

Lebanon 24
05-01-2021 | 19:14
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هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الطائفة الأرمنية الكريمة بعيد الميلاد، وقال في تهنئته: "في عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية الكريمة، يرتفع الرجاء بخلاص لبنان من محنته والصعوبات والتحديات التي يواجهها. ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير".
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الطائفة الأرمنية

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