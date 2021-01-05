لبنان

أولياء الطلاب في الخارج التقوا الراعي: لعقد قمة روحية بعد تخلي الدولة عن مسؤولياتها

Lebanon 24
05-01-2021 | 19:45
A-
A+
Doc-P-781335-637454728454457855.jpg
Doc-P-781335-637454728454457855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت الهيئة الإدارية لـ"الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية" في بيان، ان" وفدا منها، ضم الدكتور ربيع كنج، رياض الخوري واسعد الظاهر، زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وذلك في اطار متابعتها المستمرة لقضايا الطلاب في الخارج".

واشار البيان ان الوفد "عرض مع البطريرك الراعي الوضع الصعب والمزري لأبنائنا الذين يتابعون دراساتهم في الخارج، في ظل مماطلة وتسويف وتهرب المصارف من تطبيق القانون 193 ووضع العراقيل والشروط التعجيزية أمام أولياء أمور الطلاب، مع تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه هؤلاء الطلاب الذين تقطعت بهم السبل في بلاد الاغتراب وطرد عدد منهم من الجامعات، بسبب عدم تطبيق هذا القانون". كما طرح الوفد مع البطريرك الراعي "عقد قمة روحية لمناقشة هذه المسألة"، كما نقل عن الراعي وعده ب"مطالبة المعنيين ايجاد الحل لهذه الأزمة الإنسانية".

ووعدت الجمعية الاهالي ب"أنها ستبذل كل الجهود الممكنة وضمن مختلف الاساليب، للوصول الى حل عادل لهذه القضية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:54 | 2021-01-06
00:47 | 2021-01-06
00:41 | 2021-01-06
00:22 | 2021-01-06
00:13 | 2021-01-06
00:08 | 2021-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website