أولياء الطلاب في الخارج التقوا الراعي: لعقد قمة روحية بعد تخلي الدولة عن مسؤولياتها

اعلنت الهيئة الإدارية لـ"الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية" في بيان، ان" وفدا منها، ضم الدكتور ربيع كنج، رياض الخوري واسعد الظاهر، زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وذلك في اطار متابعتها المستمرة لقضايا الطلاب في الخارج".

واشار البيان ان الوفد "عرض مع البطريرك الراعي الوضع الصعب والمزري لأبنائنا الذين يتابعون دراساتهم في الخارج، في ظل مماطلة وتسويف وتهرب المصارف من تطبيق القانون 193 ووضع العراقيل والشروط التعجيزية أمام أولياء أمور الطلاب، مع تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه هؤلاء الطلاب الذين تقطعت بهم السبل في بلاد الاغتراب وطرد عدد منهم من الجامعات، بسبب عدم تطبيق هذا القانون". كما طرح الوفد مع البطريرك الراعي "عقد قمة روحية لمناقشة هذه المسألة"، كما نقل عن الراعي وعده ب"مطالبة المعنيين ايجاد الحل لهذه الأزمة الإنسانية".

ووعدت الجمعية الاهالي ب"أنها ستبذل كل الجهود الممكنة وضمن مختلف الاساليب، للوصول الى حل عادل لهذه القضية".