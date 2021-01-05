16
o
بيروت
11
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جريحان اثر إشكال فردي في القبة طرابلس
Lebanon 24
05-01-2021
|
20:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة القبة بطرابلس، تطور إلى إطلاق نار وأدى إلى إصابة كل من (م.ج) و (و.ح)، حيث تم نقلهما الى المستشفى للمعالجة وتبين إن اصابتهما طفيفة. وحضرت القوى الإمنية وعملت على ملاحقة مطلقي النار.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
الخلفية إستفزازية.. إشكال وإصابة شخص بطلق ناري في طرابلس!
Lebanon 24
الخلفية إستفزازية.. إشكال وإصابة شخص بطلق ناري في طرابلس!
06/01/2021 02:43:22
06/01/2021 02:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة شخص بإشكال تطور إلى إطلاق نار في ساحة النجمة في طرابلس
Lebanon 24
إصابة شخص بإشكال تطور إلى إطلاق نار في ساحة النجمة في طرابلس
06/01/2021 02:43:22
06/01/2021 02:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جريح بإطلاق نار نتيجة إشكال فردي في طرابلس
Lebanon 24
جريح بإطلاق نار نتيجة إشكال فردي في طرابلس
06/01/2021 02:43:22
06/01/2021 02:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إزالة بسطة.. إشكال بين مواطنين والقوى الأمنية في طرابلس
Lebanon 24
بعد إزالة بسطة.. إشكال بين مواطنين والقوى الأمنية في طرابلس
06/01/2021 02:43:22
06/01/2021 02:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال
طرابلس
تابع
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء يتخطى الـ 8500.. إليكم تسعيرته المستجدة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتخطى الـ 8500.. إليكم تسعيرته المستجدة
09:07 | 2021-01-05
05/01/2021 09:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بجملة واحدة نصرالله يرد على عون: مصير لبنان ومسيحييه تقرره صواريخنا
Lebanon 24
بجملة واحدة نصرالله يرد على عون: مصير لبنان ومسيحييه تقرره صواريخنا
09:00 | 2021-01-05
05/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت لتحضّر القهوة لضيفيها فتسللا إلى غرفتها
Lebanon 24
دخلت لتحضّر القهوة لضيفيها فتسللا إلى غرفتها
09:54 | 2021-01-05
05/01/2021 09:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور قرار إغلاق البلد.. هذه هي القطاعات المستثناة والتفاصيل كاملة
Lebanon 24
صدور قرار إغلاق البلد.. هذه هي القطاعات المستثناة والتفاصيل كاملة
14:30 | 2021-01-05
05/01/2021 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
استئصال جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام..
Lebanon 24
استئصال جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام..
15:00 | 2021-01-05
05/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:54 | 2021-01-06
الحريري يعود الى بيروت لإستئناف إتصالاته حول تشكيل الحكومة
00:47 | 2021-01-06
"التكتّل" يسمّم سنة التأليف
00:41 | 2021-01-06
لبنان يدخل تجربة جديدة من الإقفال التام
00:22 | 2021-01-06
المرعبي لـ"الأنباء": تصريحات زاده إهانة كبرى للبنانيين
00:13 | 2021-01-06
ربح وخسارة
00:08 | 2021-01-06
فترة من عدم التصادم
فيديو
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
15:00 | 2021-01-05
06/01/2021 02:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
21:00 | 2021-01-04
06/01/2021 02:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)
Lebanon 24
بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)
18:00 | 2021-01-04
06/01/2021 02:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact