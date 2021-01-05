لبنان

جريحان اثر إشكال فردي في القبة طرابلس

Lebanon 24
05-01-2021 | 20:15
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وقع إشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة القبة بطرابلس، تطور إلى إطلاق نار وأدى إلى إصابة كل من (م.ج) و (و.ح)، حيث تم نقلهما الى المستشفى للمعالجة وتبين إن اصابتهما طفيفة. وحضرت القوى الإمنية وعملت على ملاحقة مطلقي النار.
المصدر: الوكالة الوطنية
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