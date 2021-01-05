إعلامية مصابة بكورونا.. سنة ٢٠٢١ مبلشة "positive"

أعلنت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" ريمي درباس إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" ما يلي:

سنة ٢٠٢١ مبلشة positive.

واول شغلة positive هي نتيجة فحص الكورونا.