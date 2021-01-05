لبنان

إعلامية مصابة بكورونا.. سنة ٢٠٢١ مبلشة "positive"

Lebanon 24
05-01-2021 | 21:48
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أعلنت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" ريمي درباس إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" ما يلي:
سنة ٢٠٢١ مبلشة positive. 
واول شغلة  positive  هي نتيجة فحص الكورونا. 
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ريمي درباس

كورونا

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