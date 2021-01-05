مقتل شقيقين في الهرمل والفاعل... سارقان مجهولان

توفي الأخوان (ش.ج) و (ا.ج) متاثرين بجراحهما بعد تعرضهما لاطلاق نار في منطقة النعناعة في جرود الهرمل، على يد سارقين مجهولين، وقد عثر عليهما في المنطقة المذكورة مضرجين بالدماء، وتم نقلهما الى مستشفيي البتول والعاصي في الهرمل، لكنهما ما لبثا ان فارقا الحياة.وتتولى القوى الامنية التحقيق بالحادث .