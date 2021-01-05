لبنان

في فترة الإغلاق... هل سيستمر العمل في مكاتب الضمان الاجتماعي؟

Lebanon 24
05-01-2021 | 22:14
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكرة حملت الرقم 2، في شأن "تأمين العمل في مكاتب ومديريات الصندوق خلال فترة الاغلاق الكامل من صباح الخميس 712021 لغاية صباح الاثنين 122021، وجاء في البيان:

"استنادا إلى قرار الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح الخميس 712021 ولغاية صباح الاثنين 122021، وحيث استثني من القرار المذكور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية، وحيث ان الاستثناء المذكور يحتم استمرارية كافة الخدمات المرتبطة بموافقات الاستشفاء بما فيها تسديد الاشتراكات وبخاصة الفئات الخاصة، والتحقيقات الاجتماعية وغيرها، وحيث ان الجدول المرفق بالقرار قيد حركة السيارات الخاصة وفقا لارقامها (مجوز مفرد)،

لذلك

اولا: يستمر العمل في كل مكاتب ومديريات الصندوق، وفقا للدوام الرسمي المعمول به، لتامين موافقات الاستشفاء ومعاملات الضمان الصحي، وباقي الخدمات بالحد الادنى، طيلة ايام الاغلاق الكامل.

ثانيا: يكلف المدراء ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب، اعداد جداول المناوبة اللازمة بين المستخدمين لتأمين الاعمال المطلوبة بما يتناسب مع ضرورات العمل مع الاخذ بالاعتبار ارقام سيارات المستخدمين.

ثالثا: يطلب الى جميع المراجعين والمضمونين واصحاب العمل عدم التوجه الى مكاتب الصندوق الا في حالات الضرورة واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة.

رابعا: يطلب من جميع مستخدمي الصندوق الالتزام بتدابير الوقاية وبخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كما ويطلب من مدراء الصندوق ورؤساء المصالح والمكاتب التشدد بتطبيق تدابير الوقاية واتخاذ العقوبات اللازمة، عند الإقتضاء، في حق المستخدمين المخالفين.

خامسا: يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من صباح الخميس 712021 ولغاية صباح الاثنين 122021، وتبلغ الى من يلزم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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