اعتداء على طبيب في صيدا

أقدم مجهولون على الاعتداء على الدكتور( ح .ز) بالقرب من بناية المقاصد في صيدا وهو طبيب يعمل في مستشفى صيدا الحكومي حيث قاموا بضربه على رأسه، وقد نقل على الأثر الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة.



واستنكر رئيس المستشفى صيدا الحكومي أحمد الصمدي وموظفوه الاعتداء على الطبيب مطالبين القوى الامنية القبض على المعتدين ومحاسبتهم .