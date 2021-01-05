"وطاويط التعطيل"...أحمد الحريري يرد على تكتل لبنان القوي...

علّق أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري على بيان تكتل لبنان القوي في تغريدة على حسابه عبر تويتر بالقول: "تكتل لبنان القوي لم يسم الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، ورئيس التكتل نفسه يحدثنا كل يوم عن المعايير للتكليف ويطرح بالواسطة اسماء حزبيين ويطالب بحصة يضمن فيها الثلث المعطل وبنفس الوقت يريد تفعيل الحكومة المستقيلة خلافا للدستور، والانكى يتهم غيره بالتعطيل".وأرفق التغريدة بهاشتاغ: "وطاويط_التعطيل".