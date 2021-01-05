لبنان

لجنة الصحة النيابية: لإعادة النظر في الاستثناءات

Lebanon 24
05-01-2021 | 23:59
A-
A+
Doc-P-781372-637454883402917369.jpg
Doc-P-781372-637454883402917369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن لجنة الصحة النيابية البيان الآتي: "إن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية، وبعد اطلاعها على البيان الصادر عن اللجنة الوزارية والمتعلق بإعلان الإقفال العام، ترى أن التدابير الواردة في متن البيان أتت دون الخطر المتعاظم الذي تعكسه أرقام الإصابات والوفيات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة العامة، فضلا عن التناقص المُخيف في عدد أسرة العناية الفائقة الشاغرة في المستشفيات من جهة، وكذلك ما تتناقله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي عن الحشود المتجمعة في الافراح والأحزان ، وكل ذلك دون ارتداء الكمّامات أو مُراعاة حدود التباعد الإجتماعي، كما ويصل الأمر ببعض المواطنين إلى تحدي السلطات في تعاميمها وتدابيرها جهرا وأمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

إن لجنة الصحة النيابية، وهي اذ تفاجأ بالمستوى "التساهلي" الذي اعتمده بيان اللجنة الوزارية والذي لم تر اللجنة شبيها له في اي دولة اجتاحها الوباء الفتاك ، خاصة لجهة "سلسلة" الإستثناءات الواردة في متنه، والتي تكاد تشكل فرصة إضافية للوباء للإمعان فتكا وانتشارا؛ بحيث تقضي هذه الاستثناءات على امكان نجاة شرائح واسعة من "مصيدة" الوباء، إزاء ذلك، تطالب اللجنة:

1 - إعادة النظر بالإستثناءات داعية إلى المزيد من التشدد في تدابير الإقفال.

2 - أن تقترن التدابير بحزمة من المساعدات المالية او العينية تسد بعضا من حاجة المنكفئين في بيوتهم وعصا يتكؤون عليها إلى أقرب فرصة يتمكّنون بعدها من الخروج الى رزقهم وحاجاتهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:54 | 2021-01-06
00:47 | 2021-01-06
00:41 | 2021-01-06
00:22 | 2021-01-06
00:13 | 2021-01-06
00:08 | 2021-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website