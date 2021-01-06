لبنان

طعنة لجهود تأليف الحكومة

Lebanon 24
06-01-2021 | 00:03
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وصفت مصادر قريبة من مرجع مكلف زيارة مستشار إلى مرجعية روحية بأنها شكلت طعنة لجهود تأليف حكومة جديدة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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