لبنان

فترة من عدم التصادم

Lebanon 24
06-01-2021 | 00:08
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تشهد العلاقة بين تيّار على أبواب السلطة وحزب بارز فترة من عدم التصادم، بانتظار جلاء وضعية الصراعات والتسويات الدائرة إقليمياً ومحلياً، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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