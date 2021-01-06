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لبنان
فترة من عدم التصادم
Lebanon 24
06-01-2021
|
00:08
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تشهد العلاقة بين تيّار على أبواب السلطة وحزب بارز فترة من عدم التصادم، بانتظار جلاء وضعية الصراعات والتسويات الدائرة إقليمياً ومحلياً، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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