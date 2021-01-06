لبنان يدخل تجربة جديدة من الإقفال التام

عند الخامسة من فجر غد الخميس، وهو يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد رأس السنة لدى الطوائف الأرمنية، يدخل لبنان تجربة جديدة من الاقفال التام، بهدف معلن هو حماية المنظومة الصحية من الانهيار، العاجزة دفاعاتها عن مواجهة الهجوم الشرس لجائحة كورونا، التي "كيّعت" الكرة الأرضية من سهولها إلى جبالها وقطبيها الشمالي والجنوبي.ففي لبنان، الذي يبدأ اقفالاً سمِّي عاماً، لا صوت يعلو فوق صوت "المعركة ضد كورونا"، فإذا كانت النتائج في الأيام الأربعة الأولى من الاغلاق غير جيدة، فذلك لا يطمئن، انطلاقاً من ان هذا الاقفال لا يشبه الاقفالات السابقة، فهو يتضمّن الكثير من الاستثناءات وليس شبيها بالتعبئة العامة التي أقرت عند الإقفال الأول في آذار ٢٠٢٠.