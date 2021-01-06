الحريري يعود الى بيروت لإستئناف إتصالاته حول تشكيل الحكومة

يعود الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت اليوم لإستئناف إتصالاته حول تشكيل الحكومة، لكن يبدو ان امراً ما طرأ فأخّر عودته، وربما تكون باريس قد وضعت على برنامج حركته خلال العطلة المستمرة الى ما بعد عيد الميلاد لدى الارمن الارثوذوكس المصادف اليوم، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".