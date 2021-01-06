لبنان

نفضة في لجنة الإقتصاد

Lebanon 24
06-01-2021 | 04:13
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تسجل حركة نفضة شاملة في لجنة الاقتصاد النيابية التي أعلنت اجتماعاتها مفتوحة في المجلس وخارجه لإعادة هيكلة ملفاتها الدخلية والخارجية.
 
المصدر: النهار
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