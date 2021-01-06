استغربت أوساط ديبلوماسية كيف يصمت العهد و"أركان الدولة" عن جعل تمثال لشخصية اجنبية وصوره على طريق المطار بوابة الاستقبال الأولى في العاصمة اللبنانية، وذلك تعليقا على رفع الستار عن تمثال قاسم سليماني في الغبيري والذي ترافق مع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تمحورت حول "ضاحية طهران وليس ضاحية بيروت".