الهيئة التعليمية مستثناة؟

خلافاً للتعاميم الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية وعن وزارة التنمية الادارية صدر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأي استشاري يؤكد ان افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية مستثنون من موجب التصريح الالزامي عن الذمة المالية المنصوص عنه في قانون الاثراء غير المشروع.