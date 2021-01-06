لبنان

التمسك بحقيبة خدماتية

Lebanon 24
06-01-2021 | 04:21
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تؤكد كتلة من "8 آذار" تمسّكها بحقيبة خدماتية كانت من حصتها، على اعتبار انها مكافأة لها لما تعرضت له من العهد.
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