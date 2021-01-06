لبنان

هل تتوقف المساعدات الخارجية الانسانية؟

Lebanon 24
06-01-2021 | 05:23
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يستبعد قطب سياسي استمرار تدفق المساعدات الخارجية الانسانية اذا استمرت سياسة السلطة على ما هي عليه، لذلك دعا جماعته الى الاتكال على الذات بدل صندوقة الاعاشة.
المصدر: نداء الوطن
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