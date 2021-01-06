الإقفال العام.. من اتخذ القرار؟

بعد التصريحات المنتقدة لقرار الاقفال من قبل مسؤولين مشاركين في اتخاذه، يصبح السؤال مشروع حول مَن هي الجهة الحقيقية التي اتخذت القرار، بحسب مرصد "الأنباء".





