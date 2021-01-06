لبنان

عون لن يتراجع عن ثلاثة معايير حكومية

Lebanon 24
06-01-2021 | 06:28
A-
A+
Doc-P-781417-637455115034401925.jpg
Doc-P-781417-637455115034401925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": «لا شيء حكومياً بعد»، هذا لسان حال جميع المعنيين بملف التأليف، بمعزل عن كلّ الوساطات والمبادرات والحلول التي تُطرح من جهات عدة في الداخل والخارج. فالتأليف عالق حيث توقّف اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، بعد عروض وعروض مقابلة من المولجَين دستورياً تأليف الحكومة، إذ لم يحصل اتفاق على هذه العروض المتبادلة حيال التشكيلة الوزارية. وتؤكد مصادر مطلعة أن «لا عامل حكومياً جديداً»، فيما يلفّ الجمود مسار التأليف بسبب عدم تَوَصّل عون والحريري الى اتفاق في اجتماعهما الأخير، وبعدما غادر الحريري الى خارج لبنان.

قد تكون الوساطات نجحت في الحَضّ على عقد الاجتماع الأخير الذي حصل بين عون والحريري، إلّا أنّه كان سيُعقد آجلاً أم عاجلاً، فيما لم ينجح أي حراك على خط الحلحلة في فكفكة أي من العقد الحكومية العالقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

أسباب عدة وغايات كثيرة ومحطات ومواعيد إقليمية ودولية متنوعة، يُقال إنّها تؤثر على التأليف وتؤخّر ولادة الحكومة، إلّا أنّها تبقى مجرد «تحليلات» بحسب مصادر مطلعة على مشاورات التأليف. عملياً، وفق مسار المشاورات بين عون والحريري، توضح مصادر مطلعة على موقف عون، لجهة تراجع رئيس الجمهورية عن مطلب الثلث المعطّل لفريقه و»التيار الوطني الحر»، أنّ «الرئيس لم يطالب بالثلث المعطّل منذ الأساس، بل طلبَ أن يكون هناك توازن في طريقة توزيع الحقائب على المكونات الطائفية للبلد»، مشيرةً الى أنّ «هذا التوازن لم يتحقّق في الصيغة التي عرضها الحريري. كذلك، لم يعتمد الرئيس المكلف في صيغته وحدة المعايير بحيث هناك خلل أساس في هذا الإطار».

في الاجتماع الأخير في عام 2020 بين عون والحريري، بحثَ الرجلان في موضوع التوازن في توزيع الحقائب، لا سيما منها وزارة العدل ووزارة الداخلية. وما زال البحث عالقاً عند نقطة هاتين الحقيبتين السياديتين، لأنّ عون يعتبر أنّ هناك تكاملاً وتَلازماً بين هاتين الوزارتين، وبين القضاء والأمن، ولا يجوز أن تكونا بيَد فريق واحد، إذ يمكنه الإمساك بالملفّين القضائي والأمني، بل يُفترض أن توزّع هاتين الحقيبتين على فريقين. في المقابل، يتمسّك الحريري بهاتين الحقيبتين، بحيث أعطى وزارة العدل للطائفة السنية ويريد تسمية وزير الداخلية.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2021-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2021-01-06
10:01 | 2021-01-06
10:00 | 2021-01-06
09:58 | 2021-01-06
09:29 | 2021-01-06
09:19 | 2021-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website