اغتيالات وسرقات.. مرحلة الفوضى بدأت

حذرت جهات ضليعة بالشؤون الأمنية من أننا بدأنا مرحلة الفوضى حيث بدأت عمليات الإغتيالات وسرقة السيارات وقد نصل الى القتل بهدف السرقة، بحسب أسرار "الجمهورية".

