لقاح "فايزر" بلبنان قبل الفترة المتوقعة.. ماذا عن مسؤولية الشركة بحال ظهور أعراض جانبية غير متوقعة؟

ذكرت صحيفة "الأنباء الالكترونية" أنه في ما خص اللقاح، وبعد البلبلة التي أُثيرت حول بند ضمن العقد الذي سيوقع مع شركة "فايزر" لإستيراد اللقاح، والذي تشترط فيه الشركة على رفع المسؤولية عنها في حال ظهور أعراض جانبية غير المتوقعة لدى من يتلقى اللقاح، وافق رئيسا الجمهورية والحكومة على تفويض وزير الصحة توقيع العقد مع الشركة.





ولفت البزري في حديث لـ"الأنباء الإلكترونية" إلى أنه "يتم العمل بوتيرة سريعة لإستقبال اللقاح، وقد يصل قبل الفترة المتوقعة، ومن المفترض أن لا يكون هناك أي إشكاليات قانونية تعترض مسار إستيراده".





وفي هذا السياق، يشير رئيس "اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية" والإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري إلى أن العقدة حُلّت، ولبنان وافق كما فعلت مختلف دول العالم، بينها الولايات المتحدة، على إستيراد اللقاح ورفع مسؤولية ظهور العوارض الجانبية غير المتوقعة عن الشركة، وهذا البند طبيعي في ظل الترخيص الإستثنائي الذي منحته منظمة الصحة العالمية للشركة المُصنّعة".ولفت البزري في حديث لـ"الأنباء الإلكترونية" إلى أنه "يتم العمل بوتيرة سريعة لإستقبال اللقاح، وقد يصل قبل الفترة المتوقعة، ومن المفترض أن لا يكون هناك أي إشكاليات قانونية تعترض مسار إستيراده".