الحريري في بيروت اليوم.. على "حَطّة إيدو"

علمت «الجمهورية» انّ الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يعود اليوم، لم يجر من الخارج اتصالات مع ايّ من الاطراف السياسية في شأن ملف التأليف الحكومي، فهو عائد كما ذهب على «حَطّة إيدو».