لبنان

الحريري في بيروت اليوم.. على "حَطّة إيدو"

Lebanon 24
06-01-2021 | 06:56
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علمت «الجمهورية» انّ الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يعود اليوم، لم يجر من الخارج اتصالات مع ايّ من الاطراف السياسية في شأن ملف التأليف الحكومي، فهو عائد كما ذهب على «حَطّة إيدو».
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