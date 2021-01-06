19
o
بيروت
12
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"حَكي ولاد زغار".. والابواب التفاؤلية أُقفلت
Lebanon 24
06-01-2021
|
06:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان لا أحد يعلم كيف ستسير الامور، وأنّ الكلام عن انّ المسار سيتّضح بعد تسلّم بايدن في العشرين من الجاري هو «حَكي ولاد زغار»، وكأنه باتَ هناك من يعتقد انّ بايدن سيدخل الى البيت الابيض ويقفل بابه، ويطلب أن يأتوا اليه بملف حكومة لبنان.
ورأت المصادر «انّ البيانات والبيانات المضادة بين «التيار الوطني الحر» ومكتب الرئيس المكلف سعد الحريري استبَقّت التفاؤل الذي شَعر به الناس في الساعات الماضية، واقفلت كل الابواب التفاؤلية حول امكانية إبرام تفاهم بين الطرفين منتصف الشهر او بعده بقليل، وهذه البيانات اكدت اننا لا نزال في المكان نفسه».
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
استئصال جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام..
Lebanon 24
استئصال جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام..
15:00 | 2021-01-05
05/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور قرار إغلاق البلد.. هذه هي القطاعات المستثناة والتفاصيل كاملة
Lebanon 24
صدور قرار إغلاق البلد.. هذه هي القطاعات المستثناة والتفاصيل كاملة
14:30 | 2021-01-05
05/01/2021 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
15:00 | 2021-01-05
05/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته المستجدة
Lebanon 24
الدولار يقفز في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته المستجدة
08:34 | 2021-01-06
06/01/2021 08:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفتاح" لكثير من الأسرار: لبناني الأصل مهندس علاقات فنزويلا بتركيا وإيران قريباً بقبضة أميركا
Lebanon 24
"مفتاح" لكثير من الأسرار: لبناني الأصل مهندس علاقات فنزويلا بتركيا وإيران قريباً بقبضة أميركا
17:00 | 2021-01-05
05/01/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:05 | 2021-01-06
إصابة 4 شقيقات بانهيار سقف المنزل عليهّن في عكار
10:01 | 2021-01-06
بيانٌ لوزير الطاقة حول الانشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية
10:00 | 2021-01-06
الضغوط ستتزايد.. مسح دولي شامل للمطار وأمنه: لبنان خارج حسابات المصالحة الخليجية
09:58 | 2021-01-06
تمايز "التيار" عن الحزب سيستمر!
09:29 | 2021-01-06
جعجع والإنتخابات المبكرة... لماذا التكرار؟
09:19 | 2021-01-06
تفاهم "مار مخايل" على المحك!
فيديو
سرقة مصرف على يد مسلح مقنع.. شاهدوا كيف دخل ونفذ العملية
Lebanon 24
سرقة مصرف على يد مسلح مقنع.. شاهدوا كيف دخل ونفذ العملية
09:00 | 2021-01-06
06/01/2021 10:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
15:00 | 2021-01-05
06/01/2021 10:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
21:00 | 2021-01-04
06/01/2021 10:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact