لبنان

"لبنان24" الأول بين المواقع الإخبارية طيلة سنة 2020

Lebanon 24
06-01-2021 | 07:05
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ليس سهلًا على الإطلاق أن يترّبع موقع "لبنان24" على عرش الأوائل طيلة سنة 2020 بكاملها.

وليس سهلًا أبدًا أن يحافظ على موقعه المتقدّم، يومًا بعد يوم على مدى 365 يومًا، 24 ساعة على 24، على رغم الظروف الصعبة التي مرّت على بلدنا، وعلى رغم الضائقة الإقتصادية والأزمة المعيشية.

قوة العزم والإرادة الصعبة والتصميم تبقى الأقوى. وهنا التحدّي الأكبر.

التحدّي في الإستمرار بالروحية نفسها وبالهمّة ذاتها من ضمن قواعد خطّها "لبنان24" ليحافظ على موقعه وثوابته، التي لا يساوم عليها، وأن يبقى وفيًّا لقرّاء أوفياء، وأن يعتمد الشمولية في مقاربته، وأن تكون الموضوعية والشفافية والمهنية والمصداقية هدفًا أسمى.
 
 
 
 

الفضل في كل ذلك إتكالنا أولًا وأخيرًا على رب العالمين، وعلى مجهود أعضاء فريق تحرير، هم بمثابة الجنود المجهولين،الذين يبذلون كل مجهود ممكن، ويصلون الليل بالنهار في عمل إبداعي وخلاق ليكون في مستوى ثقة القرّاء، الذين يعود لهم الفضل أيضًا للإستمرار في تقديم الأفضل والأجود.

"لبنان24" يبقى على الوعد بأن يتضاعف عدد زواره في سنة 2021، وهو قد بلغ في السنة المنصرمة 42 مليون زائر من لبنان ومن مختلف دول العالم، وهو رقم يدفعنا إلى المزيد من العطاء وإلى المزيد من الجهد لكي نكون على قدّ المسؤولية التي أولانا إياها هذا العدد الضخم من زوار موقعنا الكرام.

إلى المزيد من التحدّي، وإلى المزيد من العطاء، وإلى المزيد من التقدّم. هذا هو وعدنا لقرّائنا الكرام في سنة جديدة نتمنى أن تحمل معها ما يبلسم الجراح، وأن تحمل في ثنايها بداية النهاية لجائحة كورونا التي اقلقت العالم بأجمعه. وكل سنة وانتم بخير.
 
 
 
 
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