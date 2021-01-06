3 جرحى في طرابلس نتيجة تبادل اطلاق نار

وقع اشكال في منطقة القبة في طرابلس بين كل من 3 شبان من ال "ف." من جهة وبين "ا.ك." و"ع.خ" من جهة اخرى.وتطور الاشكال الى تدخل "م.ج" لحل الخلاف ما دفع بالجهة الاولى الى اطلاق النار باتجاهه واصابته بالاضافة لإصابة شخص اخر كان معه.وعلى الأثر، حصل تبادل اطلاق نار ما ادى لإصابة شخص ثالث و يدعى "م.ف".وقد طوق الجيش الاشكال ويعمل على توقيف مطلقي النار.