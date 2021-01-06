اشكال في ابي سمراء على خلفية تجارة مخدرات

وقع مساء أمس الثلاثاء إشكال تخلّله إطلاق نار في منطقة أبي سمراء في طرابلس، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.في التفاصيل، وقع خلاف بين عدد من الأشخاص على خلفية بيع وشراء مخدرات حيث تطوّر هذا الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار، حيث أقدم عدد من الشبان على إطلاق النار بإتجاه آخرين.وعلى الفور توجهت دورية من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال في حين فرّ مطلقوا النار إلى جهة مجهولة. فيما عمل الصليب الأحمر اللبناني والجمعية الطبية الإسلامية على نقل إصابتين الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.