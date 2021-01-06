لبنان

مقدمة جريئة لتلفزيون الدولة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2021 | 07:34
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كان لافتًا ما تضمنته مقدمة تلفزيون لبنان الرسمي من أرقام، حيث قال أن سبعين في المئة من اللبنانيين على شفير الفقر المدقع، والمواطن يئن تحت وطأة
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خاص "لبنان 24"

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