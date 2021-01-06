هذا ما قاله الحريري عن "قمة العلا"

غرّد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عبر تويتر قائلا: "قمة العلا" تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وتؤكد على ان التضامن بين الأشقاء هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات .نتوجه للمناسبة بتحية لجهود وحرص قيادات مجلس التعاون الخليجي على وحدة الصف وتذليل الخلافات مهما كانت".

قمة"العلا" تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وتؤكد على ان التضامن بين الأشقاء هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات .

نتوجه للمناسبة بتحية لجهود وحرص قيادات مجلس التعاون الخليجي على وحدة الصف وتذليل الخلافات مهما كانت . — Saad Hariri (@saadhariri) January 6, 2021