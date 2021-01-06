تفاهم "مار مخايل" على المحك!

تساءلت أوساط سياسية مطلعة عن سبب التأخير في إنعقاد إجتماع اللجنة المشتركة بين "حزب اله" و"التيار الوطني الحر"، التي شكلت على أثر تعرّض النائب جبران باسيل لعقوبات إقتصادية أميركية وذلك من أجل تحديث تفاهم "مار مخايل".وفي رأي هذه الأوساط أن ثمة معطيات إستجدّت على الساحتين المحلية والإقليمية حالت دون عقد اللجنة المشتركة أي إجتماع لها، مع إستمرار التباين في وجهات النظر حول عدد من القضايا المطروحة، اقله على مستوى القاعدة الشعبية لدى الطرفين.