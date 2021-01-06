جعجع والإنتخابات المبكرة... لماذا التكرار؟

تساءلت مصادر نيابية في قوى 8 آذار عن السبب المباشر الذي يدفع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى تكرار مطالبته في كل تصريح صحافي له بضرورة إجراء إنتخابات نيابية مبكرة، مذكرّة بأن موضوع قانون الإنتخابات هو موضوع خلافي بين أكثر من كتلة، مع العلم أن موقف الرئيس نبيه بري في هذا الصدد معروف، وهو لن يتراجع عنه.