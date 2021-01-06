تمايز "التيار" عن الحزب سيستمر!

يعمل "التيار الوطني الحر" على زيادة تمايزه عن "حزب الله" اعلاميا في بعض القضايا غير الاساسية، كما تؤكد مصادر مطلعة.



وتشير المصادر الى ان التيار يهدف الى اعادة شد العصب الشعبي لبعض الفئات القريبة منه وغير المتحمسة لاستمرار التحالف مع "حزب الله".