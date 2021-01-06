إصابة 4 شقيقات بانهيار سقف المنزل عليهّن في عكار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بإصابة أربع شقيقات، نتيجة انهيار سقف إحدى غرف المنزل في خراج بلدة قبة شمرا على الشاطى الشمالي.في التفاصيل أن ايمان ورلى وروعة ورقية كن نياما، حين سقطت حجارة السقف عليهن، قبل أن ينقلن الى مستشفى الخير في بلدة المنية للمعالجة، في حين أن إصابة إحداهن حرجة.وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية لمعاينة المكان، فيما أخلت العائلة المنزل المتصدع خوفا من انهياره بالكامل.