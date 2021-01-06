لبنان

ميقاتي: نأمل ان تكون قمة مجلس التعاون الخليجي بداية صفحة جديدة.. ونتطلع لعودة الاهتمام بلبنان

Lebanon 24
06-01-2021 | 10:45
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أمل الرئيس نجيب ميقاتي "أن تكون قمة مجلس التعاون الخليجي بداية صفحة جديدة من العلاقات الوطيدة بين الدول العربية ومقدمة لانتظام  العلاقات العربية مع المحيط الإقليمي والدولي".

 

وقال امام زواره في طرابلس اليوم: " ان كل مصالحة تعزز اللحمة بين الأشقاء العرب ، هي خطوة مباركة، فكيف اذا كانت المملكة العربية السعودية هي الراعية لهذه المصالحة والمبادرة الى طي صفحة التباينات السابقة ، وصولا الى صياغة رؤية مستقبلية مشتركة عبّر عنها البيان الختامي للقمة".

 

أضاف" ان لبنان، المتمسك بعروبته وبثوابت  علاقاته مع الدول العربية الشقيقة، يتطلع الى عودة الاهتمام العربي بأحواله ، وتجاوز مرحلة التباعد التي تنتهجها الدول العربية منذ فترة، فلا بديل لنا عن عمقنا العربي، ولا يمكن تجاهل الروابط التاريخية الوطيدة التي تجمعنا بالاخوة العرب".

 

سفيرة فرنسا

وكان الرئيس ميقاتي استقبل سفيرة فرنسا لدى لبنان  آن غريو وبحث معها في العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا والاوضاع الراهنة.

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