لبنان

في عز كانون الثاني: الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.. متى ستعود الأمطار؟

Lebanon 24
06-01-2021 | 11:19
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا الخميس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع بداية انخفاض محدود بدرجات الحرارة، وبخاصة في المناطق الجبلية والداخلية التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، وتتساقط أمطار خفيفة محلية بعد الظهر، وبخاصة شمال شرقي البلاد.

 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع.

المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تفوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح مساء خاصة في الشمال.

 

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع بداية انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما تتساقط أمطار خفيفة محلية بعد الظهر خاصة شمال شرقي البلاد.

 

الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي محدود بدرجات الحرارة، تنشط الرياح صباحا في الشمال .

 

السبت:قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 دردة، في الداخل من 5 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 35كلم/س

- الانقشاع: متوسط اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 75% .

- حال البحر: هادئ. حرارة سطح الماء: 21°درجة.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06.43

- ساعة غروب الشمس: 16.43 .

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