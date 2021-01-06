إشكال بين صرافين وإطلاق نار على مواطن.. ماذا جرى في صور؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بإصابة المواطن ع. ص. بعدد من الطلقات النارية، نتيجة إشكال وقع بين الصرافين المنتشرين عند المدخل الشمالي لمدينة صور. وعلى الاثر، نقل المصاب الى مستشفى جبل عامل للمعالجة.وعلى الفور، حضرت دورية من مخابرات الجيش والقوى الأمنية، وأرغمت الصرافين على المغادرة، وفتحت تحقيقا بالحادث.