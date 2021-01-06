لبنان

احتراق سيارة رباعية الدفع في الحازمية

Lebanon 24
06-01-2021 | 12:28
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اندلع حريق داخل سيارة رباعية الدفع في محلة الحازمية - بعبدا، وعمد الدفاع المدني على إطفائها. 
 
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