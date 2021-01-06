رقم قياسي لكورونا في زغرتا خلال 24 ساعة!

أعلنت خلية الأزمة في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، "تسجيل 178 حالة إيجابية جديدة". وذكرت المواطنين بـ"ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم".



وشددت على البلديات "وجوب متابعة المحجورين ومدى التزامهم العزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية".