سقوط عامل من احد المباني في طرابلس

تعرض أحد العمال لحادثة سقوط من الطابق الأول من أحد المباني، وذلك أثناء قيامه بتركيب كابلات إشتراك كهرباء في محلة شارع المصارف طرابلس، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وعلى الفور حضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني الى المكان وعملت على اسعافه ونقله الى احدى مستشفيات المنطقة للعلاج.