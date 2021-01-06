بدء فقدان الطحين في الشمال.. فلتتحرك وزارة الاقتصاد!

اشتكى عدد من اصحاب الافران في طرابلس والشمال من بدء فقدان الطحين من السوق علماً ان كميات كبيرة منه موجودة لدى نقابة الافران في الشمال وفقاً لما اوضحه عدد من اصحاب الافران.وتخوف اصحاب الافران ان يكون الطحين يخزّن ليتم بيعه في وقت لاحق، في حين اوضحوا ان الطحين المدعوم لا يصل منه اي جزء لهم.وطالبوا وزارة الاقتصاد بالتدخل وفتح تحقيق لمعرفة حقيقة الموضوع.